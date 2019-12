Öcalan, birlikte yaşamak için resmi nikah istiyor

T24- "Kürtlerle Türkler bir arada yaşamak zorunda mı? Günlerdir tartışılan bu soruya PKK elebaşısı Abdullah Öcalan da yanıt verdi.



Vatan gazetesinde yer alan habere göre, birlikte yaşama değil resmi nikah, yasal bir evlilik isteyen Öcalan "Madem birlikte yaşıyorsak bu birlikte yaşamanın yasal bir evlilik şeklinde olması, anayasal ifadesinin olması gerekir" dedi.



Öcalan, “Evlilikte bir kadın her gün dayak yer, hakarete uğrarsa ya kaçar ya da bu durumu kabul etmez boşanır. Kürtlerin durumu da böyledir. Eğer Kürtleri inkar edersen, hiçbir hakkını vermezsen Kürtler de bunun gereğini yapma hakkına sahiptir” dedi.



Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesi PKK’ya yakın internet sitesinde yayınlandı. Sorunlar siyasal yollarla çözülmezse ”Çatışmalar kentlere sıçrayabilir” diyen Öcalan korkunç bir senaryo dile getirdi. Bu senoryuya göre Diyarbakırlı gençler sokağa çıkınca, aralarına bir de gerilla karıştığında 30 yılın bilançosu bir günde yaşanır. İşte Öcalan’ın o korkunç senaryosu:



KORKUNÇ SENARYO:

Yüksekova gibi bir yerde kent çatışması olursa ne olur? Yüzbin kişi bir anda sokağa dökülür, -insanlar silahlıdır, oradaki aşiretler biliyorsunuz her zaman silahlıdır- halk arasına gerilla da karışırsa, uçaklar kalkar, bombalar, panzerler tarar, bir an da on bin kişi ölebilir. Bunun İstanbul, Mersin, Adana, Diyarbakır gibi kentlerde olması halinde, Diyarbakır gençlerini böyle bir durumda kim durdurabilir? Böyle şeyler gelişirse, kent çatışmalarına sıçrarsa, bir günlük bilanço otuz yıllık süreçteki bilanço kadar olur. Bunlar sosyolojik tespitlerdir. Ben tehlikelere işaret ediyorum.



PKK DA BENİ DİNLEMİYOR

Devlet de PKK de bildiğini okuyor. İşte görüyorsunuz iki taraf da beni dinlemiyor, aldıkları kararları uyguluyorlar. Çözüm gelişmezse bıçak her iki tarafa da şiddetli batar. Bu nedenle tüm kesimlere “Öcalan'ın sesini duyun” diyorum. Devlet başarısızlığını, PKK de yetersizliğini bana yüklüyor. Ne devletin bu sorunu çözmeye ne de PKK'nin devrimi yapmaya niyeti var. Halk da bezmiş durumda. Devlete sesleniyorum, bu sorunu çözeceksen çöz, imha edeceksen et! PKK'ya da sesleniyorum, devrim yapacaksan yap teslim olacaksan da ol!



KÜRTLER RESMİ NİKAH İSTİYOR:

Kürtler birlikte yaşamaktan yanadırlar, ayrılmaktan yana değiller hatta biz eski Misak-ı Milli'yi de dahil ederek birlikte bir çözüm istiyoruz. Ancak birlikte yaşama isteği tek başına anlam ifade etmez, bunun karşılıklı olması, hukukunun olması, gereklerinin yerine getirilmesi lazım. Madem birlikte yaşıyorsak bu birlikte yaşamanın yasal bir evlilik şeklinde olması, anayasal ifadesinin olması gerekir.