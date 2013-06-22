Öcalan: Bir daha heyete müdahale edilirse süreci gözden geçiririm

BDP'nin İmralı'ya gidecek heyeti ile ilgili olarak konuşan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Biz isim üzerinden bir tartışmayı başından beri doğru bulmadık. Ancak sayın Öcalan 'Benim belirlediğim heyete müdahale laubalilik. Bir daha heyete müdahale edilirse süreci gözden geçiririm' şeklinde bir değerlendirmede bulunduğunu açıkladı.

Enver Alas ve Taner Yener'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, “Kürt Sorununda Demokratik çözüm ve barış süreci" konulu panele katılan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Bugünlerde İmralıya bir heyet gidecek ama hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Kimin gideceğiyle ilgili bir bildirimde bulunulmadı. Biz isimler üzerinden hiçbir tartışma yürütmedik, yürütmeyeceğiz. Süreci başlatan sayın Öcalan'dır ve onun insiyatifi, önerisi olmadan biz hiçbir zaman herhangi bir şeyi sürecin önünü tıkayan bir gelişmeye döndürmeyiz" dedi.

Şişli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kürt Sorununda Demokratik Çözüm ve Barış Süreci" konulu panele konuşmacı olarak katılan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, barış süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Barış sürecini Abdullah Öcalan'ın başlattığı ve çerçevesini çizdiğini söyleyen Önder, Kürt siyasal güçlerinin bu iradeyi bütün güçleriyle desteklediklerini kaydetti. Kürt halkının barış sürecine büyük bir güvenle destek verdiğinin ifade eden Önder, "Herkesin kaygıları vardı. Süreç Kürt halkı nezdinde şöyle özetlenebilir; Ne kadar güveniyorsunuz sürece ve hükümete? Biz sürece ya da hükümete değil önderliğimize güveniyoruz dedik. Halkın böyle düşündüğü noktada bundan geri düşmeye hakkımız olmadığını düşünüyorum. Biz sizden rütbe ile ayrılan insanlar değiliz. Sizin ruhsat verdiğiniz görev verdiğiniz insanlarız. Bende devlete değil, sayın Öcalan'a güveniyorum" diye konuştu.

Heyete müdahale edilirse....

İmralı'ya gidecek heyetlere müdahale edilmesini eleştiren Önder, şunları söyledi: Bunu ben belirlerim, ben çerçevelerim tavrı doğru bir tavır değil. Barışa dönük bir faydası da yok. Benim üzerimden geliştirdiği tasarrufla kalkıp " Süreç kötü, süreç zarar görüyor" şeklinde konuşmam da mümkün değil. Biz hiçbir zaman isimleri tartışma konusu yapmadık. BDP'nin sadece milletvekilleri değil her kademesindeki yoldaşımız bu görüşmeleri yapacak kadar yetkin, düzgün, kararlı bir şekilde yürütebilir. Biz isim üzerinden bir tartışmayı başından beri doğru bulmadık. Ancak sayın Öcalan benim belirlediğim heyete müdahale laubalilik diye bir değerlendirme yaptı. Bir daha heyete müdahale edilirse süreci gözden geçiririm diye değerlendirme yaptı. Bakalım ne diyecekler."

'Demokratik siyasetle bu sonucu alırız'

Sürecin tıkanabileceğini ancak geri döndürülemeyeceğini anlatan Önder, " Kürt siyasal hareketinin 40 yıllık mücadelesinde Türkiye halkları ve dünya kamuoyu nezdinde yarattığı algıya baktığımızda sayın Öcalan'ın demokratik siyaset deyip KCK'nın bu mücadeleye omuz verip halkın da desteklemesiyle ve demokratik siyasetle bu sonucu alırız. Bu süreçte sayın Öcalan'ın dediği şudur; "Anayasal bir engel olmasın. Uluslararası sözleşmelere ve evrensen insan hakları beyannamesine uygun, hukukun genel ilkelerine uygun bütün taleplerimizi yasal, anayasal haklarımızı demokratik siyaset yöntemiyle fiili olarak kullanırız" dedi.

'İsimler üzerinden tartışma yürütmedik'

Bir gazetecinin "İmralı'ya görüşmeler için gidecek heyetteki isimler ve gidilecek gün belli oldu mu? Siz bu heyetin içinde olacak mısınız" şeklindeki sorusuna Sırrı Süreyya Önder, "Bu heyet bugünlerde gidecek ama hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Henüz bir bildirimde bulunulmadı. Biz isimler üzerinden hiçbir tartışma yürütmedik, yürütmeyeceğiz. Süreci başlatan sayın Öcalan'dır ve onun insiyatifi, önerisi olmadan biz hiçbir zaman herhangi bir şeyi sürecin önünü tıkayan bir gelişmeye döndürmeyiz. Bizden kim giderse gitsin aynı yetkinlikle aynı kararlılıkla süreci devam ettirecektir. Barışa katkı sunmak için bizim müzakere heyetinde olmaya gerek yok. Kişisel olarak sayın Öcalan'ın başlattığı sürece sonuna kadar bütün enerjimi zamanımı ve zekamı ayıracağım" şeklinde yanıtladı.