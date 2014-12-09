Öcalan: Benim bu kadar ağırlığım yoktu, İmralı'da daha fazla etkili ve güçlü bir lider oldum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın "Ben İmralı’ya getirilmeden önce benim bu kadar ağırlığım yoktu. Ben İmralı’da daha fazla etkili ve güçlü bir lider oldum" dediğini aktardı.

Bugün gazetesinden Seda Şimşek’in sorularını cevaplayan Selahattin Demirtaş çözüm sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Demirtaş, "Ben İmralı’ya getirilmeden önce benim bu kadar ağırlığım yoktu. Ben İmralı’da daha fazla etkili ve güçlü bir lider oldum. Buradaki mücadelem, duruşum bunu sağladı. Beni İmralı’ya getirenler herhalde böyle bir sonuç beklemiyorlardı" dedi.

'Öcalan dervişvari yaşıyor'

“Öcalan, ‘Bebek katili, eli kanlı terörist’ gibi anlatıldı ama inşallah gün gelir Türkiye onu kendi sesi, duygusu ve düşüncesiyle tanır. Bu imkân sağlandığında orada Türkiye’nin ve bütün halkların çıkarını düşünen bir barış adamı, filozof, düşünce adamı olduğu görülecek. Orada, bütün dünya nimetlerinden uzun süredir bağını kesmiş dervişvari yaşayan bir derviş var. Türkiye için bir şans.”