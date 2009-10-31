Öcalan: Beni Türkiye'ye Gladio getirdi

Kenya’da düzenlenen ‘’Paket Operasyonu’’ ile Türkiye’ye getirilen PKK lideri Abdullah Öcalan, 10 yıl sonra bu operasyonda bir ABD’li doktorun da yer aldığını öne sürdü. Öcalan dün İmralı adasında görüştüğü avukatlarına ‘’Beni buraya getiren de Gladio’dur. Bu işi ABD yapmıştır. Buraya getirilirken uçakta bir Amerikalı da vardı. Kendisi doktordu’’ dedi.



Kenya operasyonunun, MİT ve Özel Kuvvetler Komutanlığına mensup 6 kişilik bir timin gerçekleştirdiği biliniyor. Devlet eski Bakanı Cevit Çağlar’a ait uçakta, 2 pilotun yanı sıra, GATA’da görevli bir doktor da bulunuyordu. Apo ise 10 yıl sonra ‘’Amerikalı doktor’’ iddiasını ilk kez ortaya attı.





"Albay Uğur da vardı"

Öcalan’ı Kenya’dan getiren ekiptekilerden birinin Ergenekon davasından yargılanan, Albay Atilla Uğur olduğu da daha sonra ortaya çıkmıştı. Uğur bu bilgiyi mahkemede açıkladı.

Suriye’den ayrıldıktan sonra Rusya, İtalya ve Yunanistan’a giden Öcalan’ın son durak olan Kenya’dan Türkiye’ye getiriliş öyküsü 10 Şubat 1999’da başladı. Apo’nun Nairobi'de, Yunanistan Büyükelçiliği'ne sığındığı istihbaratı üzerine MİT ve Genelkurmay, 10 Şubat günü operasyon için düğmeye bastı. Eski Bakan Cavit Çağlar'dan kiralanan Falcon-900-B tipi uçak önce Uganda sonra Nairobi'ye hareket etti. Bu arada Kenya makamları ile pazarlık sürdürüldü.

Türkiye ve ABD'nin baskısı üzerine Yunan Büyükelçiliği Öcalan'ı elçilikten çıkarmak zorunda kaldı. Apo güvenli bir yere götürülmek istenirken, Türk ve Kenya istihbaratı, yolda Apo'nun bulunduğu aracın yönünü değiştirdi. Öcalan da Türk özel timince yakalanarak etkisiz hale getirildi. Nairobi Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak 4 bin 905 kilometrelik uçuşla Apo’yu 17 Şubat 1999 günü Türkiye’ye getirdi ve önce Bandırma ardından da İmralı adasına götürüldü.