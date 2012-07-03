Öcalan: BDP ile PKK beni aldatıyor, artık bunlarla görüşmem

Abdullah Öcalan, Adalet Bakanlığı'na el yazısıyla bir mektup yazarak, "Avukatlar sözlerimi çarpıtıyor, BDP ile PKK da beni aldatıyor. Ben artık bunlarla görüşmem" dediği iddia edildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; 11 aydır tecritte bulunan ve son dönemde "İmralı'da mı" sorusu ile gündeme gelen Abdullah Öcalan'ın durumuna ilişkin önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

Üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Öcalan 11 aydır süren tecridini bizzat kendisi başlattı. Geçen yıl yaşanan Silvan saldırısıyla boşa düşürüldüğünü düşünen Öcalan, Adalet Bakanlığı'na el yazısıyla bir mektup kaleme aldı. Adalet Bakanlığı'nın arşivinde yer alan mektupta Öcalan özetle, "Beni bu avukatlarla görüştürmeyin. Avukatlar söylediklerimi çarpıtıyor, yanlış aksettiriyor. Mesajlarım adresine ulaşmıyor. BDP de PKK da beni aldatıyor. Ben artık bunlarla görüşmem" diyerek tecridini istemiş oldu.

Öcalan, 14 Temmuz 2011'de gerçekleşen ve 13 askerin şehit olduğu Silvan saldırısının ardından avukatlarıyla bir kez görüşmüş, ardından görüşmeyi kesmişti.

Bu süreçte mektubu doğrulayan gelişme, Öcalan'ın kardeşiyle görüşmeyi reddetmesi oldu. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan 19 Ocak 2012'de İmralı'ya gitti. Kısa bir süre sonra İmralı'dan Gemlik'e dönen Mehmet Öcalan, gazetecilere Öcalan'ın kendisine bir mesaj ilettiğini ve "Burası çok hassastır, görüşmeye çıkmamız uygun değildir" denildiğini belirtti. Bu arada avukatların Öcalan ile görüşme taleplerine, "kosterler bozuk", "hava muhalefeti var" gibi gerekçelerle izin verilmedi.