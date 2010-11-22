Öcalan 'Baydemir ölüm fermanını imzaladı' dedi mi?

T24 - Abdullah Öcalan'a ait olduğu öne sürülerek yayımlanan bir açıklamada, "Silahlı mücadele miadını doldurmuştur" diyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in "kendi ölüm fermanını imzaladığı" belirtildi. Öcalan'a atfedilen açıklamada, şiddeti reddedince PKK tarafından öldürülen Kürt siyasetçi Hikmet Fidan'ın durumu örnek gösterildi.

http://vejin.wordpress.com adresinde "Vejin / Rönesans / Yeniden Doğuş" adıyla yayın yapan blogda yayımlanan "haber-yorum"da, Öcalan'a atfedilen açıklama özetle şöyle:

'Devlet AKP'den daha olumlu durumda, basın devleti desteklemeli'

"Ben KCK’ye, devlete ve BDP’ye mektup yazdım, gönderdim. Kararı artık KCK ve devlet verecek. Mektubum kendilerine ulaşmış. Anladıklarını ve ona göre hareket edeceklerini söylemişler… Bu durumda basın, devletten yana tavır koymalı… Basın devletin bu olumlu yaklaşımını anlamalı ve ön plana çıkarmalıdır… Devlet bir üst çatıdır… Devletin yaklaşımı AKP’den yani hükümetten çok daha olumlu bir durumdadır… Gelenlerin samimiyetine inanıyorum.’’

'Baydemir adeta ölüm fermanını imzalıyor'

"... Yine Osman Baydemir niye böyle yapıyor, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla kendini hedef haline getiriyor, adeta kendi ölüm fermanını hazırlıyor. Niye böyle yapıyor? Osman Baydemir, görüşlerinin çarpıtıldığını söylüyor, iyi niyetli olabilir. O zaman nerde, ne zaman, ne söyleyeceğini, ne yapacağını iyi bilmelidir. Yanlış yapmamalıdır. Yoksa onu kurtlara yem yaparlar… Şunun farkında olmalılar, onlara bu tip çıkışlar yaptırılarak PKK’ye öldürtmek mi istiyorlar! Hikmet Fidan’ın öldürülmesinde de benzer durum vardır... Bakıyorum bazen öyle şeyler oluyor ki, çok şaşırıyorum, öfkeleniyorum. İşte basından izledim, bazıları çıkıp sorumsuzca, ‘silahlı mücadele miadını doldurmuştur’ diyor. Bu hakkı nasıl kendilerinde buluyorlar? Silahlı güçlerin pozisyonu ve geleceği hakkında Kandil bile tek başına karar veremezken, nasıl söyleyebiliyorlar?..”

Yukarıdaki ifadeler, Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı açıklamaları yayımlayan ana mecra olan Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer almadı. T24'ün görüştüğü bazı Kürt aydınlar, Öcalan'ın bu tür bir açıklama yapmış olabileceğini, Fırat Haber Ajansı'nın zaman zaman Öcalan'ın açıklamalarına da "sansür" uyguladığını söylediler. Kürt açılımı sürecinde ateşkes sürerken 7 Aralık 2009'da Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 7 askerin PKK tarafından pusuya düşürülmesi Öcalan'ın da eleştirilerine neden olmuştu. Ancak Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmede dile getirdiği bu tepki, Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanmamıştı. Taraf gazetesi, ajansın makasladığı görüşme notlarının tamamını, "Apo'ya Reşadiye sansürü" başlığıyla yayımlamıştı.