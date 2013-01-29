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Öcalan, basılma izni alamadığı kitabı için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Abdullah Öcalan, Türkiye’de yeni uygulamaya başlanan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu

29 Ocak 2013 09:24

Abdullah Öcalan, "Kürtlerin Manifestosu" başlıklı çalışmasını kitap yapma izni alamadığı için mağdur olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bireysel başvuru hakkını kullandığını belirten Öcalan, kendisine yardımcı olunmasını istedi.

Abdullah Öcalan, Türkiye’de yeni uygulamaya başlanan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Öcalan hazırladığı "Kürtlerin Manifestosu" başlıklı çalışması için kitaplaştırma izni alamadığını ve bu konuda mağdur olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvurusunu değerlendirerek, kendisine yardımcı olmasını istedi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Metehan Demir'in haberine göre, Öcalan'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ön incelemeye alındı. Mahkeme, Öcalan'ın başvurusunda bazı eksikler olduğunu belirterek, eksiklerin tamamlanması için ek süre verdi.

Eksiklerin tamamlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, Öcalan'ın başvurusunu resmen işleme koymayı gündeme alacak.

Yüksek mahkeme başvuruyu haklı bulursa, Abdullah Öcalan kitabını kendi imzasıyla bastırabilecek ve kitabın satışı mümkün olacak.

Daha önce de Ankara Özgürlük Hakimliği, Abdullah Öcalan'ın yazdığı, "Kürt sorununda demokratik çözüm bildirgesi", "12 Eylül Faşizmi PKK Direnişi" ve "Barışa Doğru Roma Konuşmaları" adlı kitapların üzerindeki yayın yasağını kaldırmıştı.

 

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