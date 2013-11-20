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'Öcalan Barzani'nin ziyaretine karşı çıksaydı, PKK protesto ederdi'

Osman Öcalan: Ben de sayın Mesut Barzani ile Diyarbakır'a gitmek isterdim

20 Kasım 2013 16:25

Abdullah Öcalan'ın kardeşi ve PKK'nın eski yöneticilerinden Osman Öcalan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Mesut Barzani'nin buluşmasını değerlendirdi.  Osman Öcalan, Barzani'nin Diyarbakır ziyaretinden Abdullah Öcalan'ın haberi olduğunu, sağlanan ittifakla bu ziyaretin gerçekleştiğini ileri sürerek, "Eğer Öcalan geziye karşı olsa, PKK bu geziye karşı çıkıp protesto ederdi. PYD bu ziyareti istemiyordu ama karşı çıkamadı" dedi.

Ferit Aslan'ın, Osman Öcalan'ın Kuzey Irak'ta yayınlanan 'Awene' adlı gazeteye açıklamalarına dayandırdığı Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Osman Öcalan, "Ben de sayın Mesut Barzani ile Diyarbakır'a gitmek isterdim. Çözüm ve barış sürecinde üstüme düşen rolümü oynamak istiyorum" diye konuştu.

 

"Ben de olmalıydım"

 

Osman Öcalan, Mesut Barzani'nin Diyarbakır ziyaretinin amacının çözüm ve barış sürecine destek olduğunu, iddia edildiği Barzani'nin Abdullah Öcalan'ın yerine geçme gibi bir amacı olmadığını söyledi. Öcalan, "Ben de sayın Mesut Barzani ile Diyarbakır'a gitmek isterdim. Orada gidip çözüm sürecinde rolümü oynamak istiyordum. Barzani'nin delegasyonunda benim gibi bir kişinin olması gerekirdi. Hem başkan Öcalan'ın kardeşiydim, hem de uzun yıllar PKK içinde mücadele etmişim. Çözüm ve barış sürecinde rolümü oynamak istiyorum. Ben 2 yıl önce vatanıma ve topraklarıma dönmek istediğimi söyledim. Halen de dönmek istediğimi söylüyorum" diye konuştu.

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