Öcalan artık PKK’nın FAHRİ BAŞKANI!

T24 – Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki resmi heyetle görüşmelerde “barış protokolü” mutabakatına varıldığını açıklamasının hemen ardından PKK’nın şiddet eylemlerini artırması, Öcalan’ın örgüt üzerindeki etkisini tekrar tartışma gündemine getirdi.













Ruşen Çakır, Dağlıca saldırısından sonra Vatan gazetesinde kaleme aldığı yazıda, örgütteki pozisyonunun giderek “sembolikleştiğini” vurguladığı Öcalan’ın “artık PKK’nın fahri başkanı” olduğunu yazmıştı.



Çakır’ın 19 Ekim 2007’de yayımlanan bu yazısından yaklaşık 4 yıl sonra, PKK’nın Çukurca’daki mayınlı tuzaklarının ardından Taraf gazetesinin polis kökenli yazarı Emre Uslu da aynı görüşü köşesine taşıdı. Uslu, “Abdullah Öcalan: PKK Onursal Başkanı” başlığıyla yayımlanan yazısında, örgütün Öcalan’ın rütbesini söktüğünü öne sürdü.



Çakır’ın 19 Ekim 2007 tarihli yazısı ile bu yazıyla örtüşen Uslu’nun 20 Ağustos 2011 tarihli PKK ve Öcalan analizlerini aşağıdaki linklerde aynen yayımlıyoruz.









Ruşen Çakır: Öcalan artık PKK’nın fahri başkanı





Emre Uslu: Abdullah Öcalan: PKK Onursal Başkanı