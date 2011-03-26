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Öcalan: ABD ilk tasfiyeye bizden başlamıştı

Avukatlarıyla görüşen Abdullah Öcalan, Libya müdahalesi ile PKK arasında bağlantı kurdu.

26 Mart 2011 02:00

T24 - İmralı'da tutuklu bulunan PKK'ın lideri Abdullah Öcalan, Libya müdahalesi ile PKK arasında bağlantı kurdu. TÜSİAD'ın anayasa çalışmaları konusunda da, Fena değil. Bu konuda benim söylediklerimle örtüşüyor. Benim önerilerime yakın” dedi.



Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşme PKK'ya yakınlığı ile bilinen Fırat Haber Ajansı'nda yayınlandı. Öcalan avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda, Ortadoğu’da yaşanan halk ayaklanmaları ve Libya müdahalesine değindi.
 
Öcalan, ABD ve NATO’nun ilk tasfiye harekâtına 1985’te PKK’dan başladığını ileri sürerek şunları söyledi: “Ortadoğu kaynıyor, NATO Libya’ya müdahale ediyor, Kaddafi’yi tasfiye etmeye çalışıyorlar. Arap ülkelerinin çoğu hareketli. Suriye’nin de suyu ısınıyor.  NATO’nun aslında Ortadoğu’ya ilk müdahalesi ve 5. maddenin ilk uygulanması da 1985’te bize karşı yapılmıştır.   Bu konsept 1985’ten 1999’a, benim buraya getirilişime kadar devam etti. Bu dönemde  iç çözümü geliştirmek isteyenler ise hep tasfiye edilmişlerdir.” 


Yapay Kürt partisi 

Son zamanlarda bazı komplolar olduğunu açıklayan Öcalan, şöyle devam etti: “Amaç BDP’ye karşı kendilerine bağlı yapay bir Kürt partisi oluşturmaktır. ”

Öcalan, TÜSİAD’ın anayasa çalışmaları konusunda da “Fena değil. Bu konuda benim söylediklerimle örtüşüyor. Benim önerilerime yakın” dedi.

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