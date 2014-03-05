Öcalan: 30 Mart'a kadar değişim olmazsa çekilirim

Abdullah Öcalan, barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesi için adımlar atılması gerektiğini belirterek "30 Mart'a kadar umarım bir değişim olur, yoksa yapacağımız bir şey kalmaz. Ben çekilirim PKK ile Kandil'le, diğer gruplarla barış yapabilirler. Ben engel olmam. Kandil'le olmuyorsa, Güneyli(Kuzey Irak) güçler, Mesud Barzani ile de bu süreci götürebilirler” dedi.

İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan'la görüşen Abdullah Öcalan, “Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz, ancak yasal müzakere alt yapısı tamamlanmazsa süreç asla ikinci aşamaya geçemez" dedi. Mehmet Öcalan, ağabeyi için, "Süreç konusunda çok sıkıntılıydı, kızgındı" değerlendirmesini yaptı.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan’ın haberine göre, İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan'la görüşen Abdullah Öcalan, sürecin geleceğine yönelik mesajlar verdi. Beklediği müzakere yasasına yönelik hükümetin çalışma yapmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı öğrenilen Öcalan tepkisini, görüşmede davranışlarıyla da hissetirdi. Kardeş Öcalan, görüşmeye yönelik detayları aktarırken, "Süreçten kaynaklı çok sıkıntılıydı ve tepkiliydi" dedi. Sürece katkı sunmaya devam edeceğini ancak beklediği düzenlemelerin yapılmaması halinde hükümetin isteğine boyun eğmeyeceğini belirten Öcalan'ın, "Biz 14 yıldan beri barışa hizmet ediyoruz.

İstediğimizi, umduğumuzu almıyoruz; barışı sonuca götüremiyoruz. Elimden ne varsa onu yapıyorum, bunu bilsinler. Ben doğruları yapacağım ama hiç bir şeye de boyun eğmeyeceğim. Gerçek neyse o olacak. Sürece katkı sunmaya devam edeceğiz, ancak müzakerenin yasal alt yapısı tamamlanmazsa süreç asla ikinci aşamaya geçemez. Birinci aşama çoktan bitmiştir. Sürecin ikinci aşamaya başlanması için altyapı yasal çerçevede hazırlanmalı. Bunu devlet yaparsa biz her şeye hazırız. Tek taraflı süreç yürümez, yürümeyecek bu şekilde. Herkesin katkı sunmasını bekliyorum" dediği belirtildi.

‘Çekilirim, Kandil'le olmuyorsa Barzani ile de görüşebilirler’

Öcalan'ın, sürecin devamı konusunda hâlâ umutlu olduğu ve 30 Mart'a kadar yanıt beklediği belirtildi. Öcalan'ın, "30 Mart'a kadar umarım bir değişim olur, yoksa yapacağımız bir şey kalmaz. Ben çekilirim PKK ile Kandil'le, diğer gruplarla barış yapabilirler. Ben engel olmam. Kandil'le olmuyorsa, Güneyli(Kuzey Irak) güçler, Mesud Barzani ile de bu süreci götürebilirler" dediği kaydedildi.

‘Arap eşbaşkan uygun olur’

Görüşmede seçime yönelik de mesajlar veren Öcalan'ın, Şanlıurfa'dan aday olan BDP Belediye Başkan adayı Osman Baydemir'le birlikte Arap kökenli bir ismin eşbaşkan olmasını istediği bildirildi. Öcalan'ın, "Ben Urfa'da olsaydım bir Arap eşbaşkanı uygun görürdüm. Başka renklerin yönetime katılması önemlidir. Projemiz bütün halklarla ortaklaşmaktır. Seçimlere de bu anlamda gidilmesinden yanayız. Mardin'de Süryani eşbaşkanın olması isabetlidir" dediği bildirildi.

‘İttifak beklediğimiz ölçüde gerçekleşmedi’

BDP'nin Kürt imajından sıyrılması için Türkiye'de demokratik güçlerle ortak hareket edilmesinin kaçınılmaz olduğunu da aktaran Öcalan, şöyle konuştu:

"Türkiye'de demokratik güçlerle ittifak yapılmasını biz istedik, ancak bu beklediğimiz ölçüde gerçekleşmedi. Bu ittifak yapılabilseydi, parti Kürt imajından sıyrılabilseydi süreç belki de zora girmezdi. HDP projesi bize göre tam anlamıyla uygundur. Bölgede bizim insanlarımız buna sahip çıkmalı, destek sunmalı. Gelecek için ittifakla süreci götürebiliriz. HDP geç kalmış ittifaktır."