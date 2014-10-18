Aksoy: Öcalan 11 metrekarelik kuyudan süreci yönetiyor

HDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, “Çözüm süreci için Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerekiyor. Bu süreci Sayın Abdullah Öcalan 11 metrekarelik bir kuyunun içerisinde yönetiyor. Mecbur olduğunuz zaman gidip kendisinden mesaj da getiriyorsunuz. Tam da şimdi bu süreci en doğru yürütecek tek kişi sayın Abdullah Öcalan'dır” dedi.

DHA’da Asef Ulaş’ın haberine göre, Aksoy, “Abdullah Öcalan’nın derhal salıverilmesi lazım. En etkili koşulları yaratacağız. O da, onun arkadaşlarıyla Kandil'de ve Kürt halkı ile buluşmasıdır. Dünden itibaren ceza evlerinde özgürlük tutsakları 5 bin kişi açlık grevine başladı. Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki 11 metrekarelik kuyuda göstermiş olduğu direnişe karşı saygılarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. O özgür olmadan özgür olmayacağımızı bir daha seslendiriyorum" diye konuştu.