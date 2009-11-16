Öcalan 100 kişiyle teslim olacak

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Mesut Barzani’nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin (IKDP) koordineli olarak Süleymaniye ve Erbil’de yürüttüğü görüşmelerde olumlu sonuç alındı.



5 yıl önce aralarında sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Fehman Hüseyin ve Duran Kalkan’ın başına çektiği “muhafazakar” kanat ile görüş ayrılığına düşerek 100-150 teröristle birlikte Kandil Dağı’nı terk eden Osman Öcalan teslim olmaya “yeşil ışık” yaktı.



PKK-Kongra-Gel’in eski Genel Başkan Yardımcısı olan “Ferhat" kod adlı Osman Öcalan, sözde Başkanlık Konseyi eski üyesi Botan kod adlı Nizamettin Taş ile Şehnaz Altun’la yapılan görüşmeler son aşamaya geldi.



Öcalan’ın, “Benim ve arkadaşlarımın etkin pişmanlıktan yararlanmasını sağlayın. Şartlar oluşursa teslim olmaya hazırız" dediği ileri sürüldü. Bir dönem bölücü terör örgütü PKK’nın ''uyuşturucu" trafiğini de yöneten kardeş Öcalan’ın liderliğindeki 100 kişilik PKK’lının Kurban Bayramı sonrası KDP yöneticileri eşliğinde Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye teslim olması bekleniyor.



Bugün'ün haberine göre çok “gizli" yürütülen pazarlıklarda Öcalan’ın kendisi ile birlikte teslim olacak 100 terör örgütü üyesinin “tutuklanmamasını" talep ettiği öne sürüldü. Ancak, bunun mümkün olmayacağı söylenince Öcalan’ın “az hapis cezası alma" konusunda güvence istediği bildirildi. Osman Öcalan ile Nizamettin Taş’ın yapacakları ìitirafların" özellikle PKK’nın uyuşturucu başta olmak üzere Kuzey Irak ve Avrupa’daki tüm gelirlerine darbe vurulmasında etkili olacağı değerlendiriliyor. Üst düzey bir istihbaratçı, “Onların açılım kapsamında teslim olması özellikle Kandil Dağı’ndaki PKK unsurları arasındaki çözülmeyi arttıracaktır" yorumunu yaptı.



Şov olmayacak



Mahmur Kampı ile Kuzey Irak’tan Türkiye’ye gelip teslim olan 34 PKK’lının Habur’da karşılanma görüntüleri her kesim tarafından büyük tepki çekmişti. Osman Öcalan, Nizamettin Taş ve Şehnaz Altun’un başını çekeceği PKK’lı grubun Habur’a gelmesinde “şov" görüntüleri yaşanmasına izin verilmeyecek. İlk gelen grubun aksine “ikinci" ekibin adli işlemleri Silopi yerine Diyarbakır Adliyesi’nde yapılacak.

