Öcalan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde mesaj verecek

HDP’nin İmralı’daki görüşmelerini yürüten heyette yer alan Grup Başkanvekili Pervin Buldan, “Abdullah Öcalan’ın, 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ilişkin mesajı olacak. Kendisinin son görüşmede olası içeriğine ilişkin bilgi vermediği mesaj, önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı aracılığıyla bize ulaştırılacak” dedi.

Hürriyet'ten Okan Konuralp'in haberine göre, Öcalan’ın ‘1 Eylül’ mesajının son görüşme sonrası adına yapılan, “30 yıllık savaş büyük bir demokratik müzakereyle sonuçlanma aşamasına gelmiştir” açıklamasının detaylarından oluşacağı belirtiliyor. HDP çevreleri, Öcalan’ın “Tarafların mutabakatına bağlı olarak, PKK’nın tüm unsurlarıyla sınır dışına çekilmesi, Türkiye’ye karşı silah kullanmaktan vazgeçmesi, eve dönüş ve demokratik siyaset dönemine geçilmesi” başlıklarını da içeren geniş çaplı bir değerlendirmeyi kamuoyuyla paylaşmasını bekliyor.

Buldan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın sürece atıfla yaptığı, “Şimdi biz yol haritasını çalışıyoruz. Mutabakatlar sağlandıktan sonra görüşmeler başlayacak. Eylül sonu, dediğim bir genel belirlemedir” açıklaması hakkında ise “Kendileriyle geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptık. Görüşmede, takvimin henüz bizimle paylaşılacak aşamada olmadığı belirtildi. Ancak 1 Eylül’e kadar muhataplarıyla paylaşılacağı vurgulandı” bilgisini verdi.

Öcalan-Fidan görüşmesi

Öcalan’ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibiyle geçen hafta yaptığı görüşmede de “İzleme Kurulu, Müzakere Heyetleri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi” olarak özetlenen maddeler hakkında ‘olur’ aldığı bildirildi. Öcalan’ın görüşmeye ilişkin, “Beklentilerinin sağlanacağı fikri edindiği, görüşmelerin olumlu geçtiği” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.