Öcalan'dan, Aleviler ve Ermenilere için 'özel' mesajlar

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan ile Çarşamba günü yaptıkları görüşmeye ilişkin Nuçe TV'de konuştu. Demirtaş, geri çekilme konusunda net mesajların iletilmediğini söylerken, "Ancak bu konulara ilişkin bir mektup yazdığı, bu mektubun da bir iki gün içinde bize ulaşacağını belirtti. Biz bu mektubu bugün yarın almayı bekliyoruz" dedi.

BDP'li vekiller Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile birlikte dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarına ilişkin Nuçe Tv'de gazeteci Emin Aslan'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, Öcalan'ı “son derece kararlı, sürece ve siyasi gelişmelere hakim” gördüklerini söyledi. Öcalan’ın Salı günü de devlet heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Demirtaş, Öcalan’ın kendilerine bu görüşmenin özetini aktardığını söyledi.

'Yeni mektup iki gün içinde geliyor'

Öcalan'ın BDP heyetine "geri çekilme ile ilgili" mektup verdiği yönündeki haberleri yalanlayan Demirtaş şunları söyledi:

"Sayın Öcalan'ın bizim heyetimize geri çekilmeyle ilgili bazı mesajlar verdiği, bir mektup verdiği ve geri çekilmenin birkaç gün içerisinde başlayacağı, silahsız olacağı şeklinde bazı yayınlar yapmış durumdalar. Öncelikle net olarak belirteyim ki Sayın Öcalan dün yaptığımız görüşmede geri çekilme ile ilgili olarak net bir mesaj iletmemiş, bir mektup da bize teslim etmemiştir. Ancak bu konulara ilişkin bir mektup yazdığı, bu mektubun da bir iki gün içinde bize ulaşacağını belirtti. Biz bu mektubu bugün yarın almayı bekliyoruz. Detayların bu mektupta olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla bu mektup gelmeden, bu mektup muhataplarına ulaşmadan ve bu mektubun cevabı belki en geç bir hafta içerisinde yeniden İmralı'ya ulaşmadan bütün bu süreçle ilgili durumun kesinleştiği, netleştiği şeklindeki bir açıklama yanlış olur.

Biz bu konuda bağlayıcı bir açıklama yapılmasını doğru bulmuyoruz. Türk medyası biraz da yorum yaparak, belki de kulis bilgilere dayanarak bu tür haberleri yapıyorlar ama bu konuda net bir karara ulaşılmış değil. Önümüzdeki hafta içerisinde sanıyorum ki bu konudaki gelişmeler netleşmiş olacaktır

Ama şu da nettir ki Sayın Öcalan bu başlatmış olduğu bu süreci ilerletmek istiyor. Kesinlikle yaşanan tıkanıklıkları aşmak konusunda son derece güçlü bir çabası var iradesi var, özgüveni var. Ve sürecin önünü açabilmek için de elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Bu konunun da bilinmesi lazım. Öyle süreç tıkandı, kesintiye uğradı gibi bir yaklaşımı da yok. Ama olabildiğince esnek yaklaşımlarla süreci ilerletebilecek bir pozisyonu yakalamaya çalışıyor.

Orada 12 metrekarelik bir beton hücrede çalışmalarını yürütüyor. Oradaki çalışma koşullarında henüz bir değişiklik olmuş değil ama kendisi halen şu an itibariyle bunları bile mesele etmeden sabırla bu çalışmaları yürütüyor.”

'Akil İnsanlar Komisyonu'na eleştirilerimiz var'

Kendisine Akil İnsanlar Komisyonu'na ilişkin değerlendirmeleri sorulan Demirtaş, "Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili bir çalışma yürütmüştük. 80'den fazla isim değişik çevrelerden öneri olarak bize ulaşmıştı. Biz bu isimleri ilgili çevrelere ilettik. Bir kısmını Sayın Öcalan'a geçen görüşmemizde de bu görüşmemizde de tartıştık. Hükümete de bu isimler konusunda bir bilgilendirmemiz oldu. Öngördüğümüz isimler listede yer almış değil ama biz yine de bu komisyonun vicdani, ahlaki bir sorumluluğunun olması gerektiğini, isimlerin temsil niteliğinden öte bu aşamadan sonra artık biraz da kendi geçmiş kimliklerinden sıyrılarak bütün toplumun vicdanını yakalayan bir pozisyon almalarını arzu ediyoruz. Bu komisyonun kurulmuş olması önemlidir. Çalışmalar başladıkça da belki komisyonda değişiklikler olacaktır. Ama biz de Sayın Öcalan da bu komisyonun kurulmuş olmasını önemsedik" dedi.

'Komisyon önemli, gerekçesi yanlış'

Parlamento'da kurulması teklif edilen komisyonla ilgili de konuşan Demirtaş, şöyle dedi: "Bu da önemli bir adımdır. Bu adımı görmezden gelmeyiz. Fakat komisyonu kuruluş gerekçesi son derece yetersizdir. Dili, üslubu sürece uygun değil. Ortada bir terör sorunu değil, bir Kürt sorunu var. Fakat yine de bir meselenin Parlamento'ya taşınması ve Parlamento'da bir komisyonun kurulmasının oluşturulmasını çok önemsiyoruz. Sayın Öcalan da bunu ısrarla belirtiyordu. Bu konuda da bir mesafe kat ediliyor olması sürecin ilerleyebilmesi açısından önemlidir. Bu konuda da bazı yetmezlikler olabilir."

'Alevi, Ermeni ve Süryaniler'

Öcalan'ın Alevi kesimlerine ilişkin görüşlerini de aktaran Demirtaş, "Özellikle de Alevi kesiminin Newroz mesajındaki bazı kısımlara dair yaklaşımlarını veya bu konudaki kaygılarına dair bazı açıklamaları oldu. Alevi halkına toplumuna özel selamlarını sevgilerini iletti. Bütün Alevilerin böyle düşünmediğini, bu mesajı böyle algılamadığını bildiğini; ama yine de bir tek kişi de yanlış anlamışsa bundan üzüntü duyacağını, Alevi kültürüne inancına saygısının sonsuz olduğunu, Kürt hareketinin de özgürlük hareketinin de Alevi inancının özgürlüğü için bugüne kadar uğradıkları soykırım ve katliamların hesabını sorulması için çok yoğun mücadele ettiğini, bundan sonra da asla Alevi halkına veya diğer inançlara, Ermeni halkına, Süryani halkına bunları ayrı ayrı belirterek, en küçük bir yönelimin, onların hak ve özgürlüklerini elinden alacak en küçük bir yönelimin asla kabul edilemeyeceğini ve olası demokratik bir ittifakın bu kesimler olmadan olamayacağının altını çizerek belirtti. Ucuz ve kara propagandalara hiç kimsenin kanmaması gerektiğini kendisinin bugüne kadar nasıl mücadele yürüttüyse de bundan sonra da son nefesine kadar aynı şekilde yürüteceğini, hiç kimsenin bu sürece güvensiz yaklaşmaması gerektiğini kendisinin ne yaptığını bildiğini, bugüne kadar yürütülen mücadelenin artık yeni bir aşamaya geçmesi konusundaki kararlı duruşunu ifade ederek, altını çizerek belirtti" diye konuştu.