Mehmet Ocaktan: Merkez Bankası, Erdoğan'ın tezinin enflasyonu azdırdığını görüp ekonomik rasyonaliteye dönme kararı mı aldı?

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 14’te sabit tutmasına ilişkin olarak, “Merkez Bankası iktisat biliminin temel kurallarıyla çelişen ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ tezinin enflasyonu daha da azdırdığını görerek ekonomik rasyonaliteye dönme kararı mı aldı?” diye sordu.

Ocaktan, yazısında Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” 'kuralını' dikkate almayarak faizi sabit tuttuğunu söyledi.

Ocaktan, yazısında şunları kaydetti:

"Kim bilir belki Cumhurbaşkanı da faiz söylemlerini sürdürmesine rağmen, kendi tezi yüzünden ekonomide işlerin tümden çığırından çıktığını görerek Merkez’in faiz kararlarına itiraz etmemeyi uygun görmüştür.

Çünkü ekonominin kuralları evrenseldir ve enflasyon düşmeden faizler düşmez, faizler düşmeyince de yatırımlar artmaz. Oysa Türkiye son dönemde adeta suyu tersine akıtmaya çalışırcasına ekonomi bilimiyle savaş ederek faizi talimatla düşürmeye çalışmış ve bütün Türkiye’ye ağır bir maliyet ödemeye mahkum etmiştir.

Eğer Türkiye 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' tezi uğruna bilimle ve ekonomik gerçekliklerle savaşmaya devam ederse, şu anda TUİK’e göre bile yüzde 50’lerde olan enflasyonun üç haneli rakamlarla telaffuz edilir hale gelmesi kaçınılmazdır.

Açıkçası çok emin olmamakla birlikte, bir ihtimal Cumhurbaşkanı da, Merkez Bankası da bu acı gerçeği gördükleri için ekonomik makuliyete dönmeye çalışıyorlar düşüncesine prim vermek istiyorum.

Ama öyle anlaşılıyor şairin dediği gibi “dönülmez akşamın ufkundayız” ve artık çok geç…"