-Ocakta tüketici fiyatları yüzde 0,56 arttı ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılı Ocak ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,56, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,38 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ocak ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,61, ÜFE ise yüzde 11,13 artış gösterdi. Aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 6,95, üretici fiyatlarında ise yüzde 11,11 düzeyinde gerçekleşti. Piyasada Ocak ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,46 ile yüzde 0,60 arasında idi. Merkez Bankası'nın Ocak ayı ikinci beklenti anketinde de Ocak ayı TÜFE beklentisi yüzde 0,62, yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise yüzde 7,22 olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılı Ocak ayında aylık bazda enflasyon TÜFE'de 0,56, ÜFE'de yüzde 0,38 artış gösterdi. TÜFE'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,61, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 6,95 artış meydana geldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE'de en yüksek artış yüzde 18,53 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,63, ulaştırma yüzde 12,90, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,67, ev eşyası yüzde 11,65 ile en yüksek artışın gözlendiği harcama grupları oldu. Ocakta endekste yer alan 444 maddeden 55'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 277 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 112 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -ÜFE- 2012 yılı Ocak ayında ÜFE'de aylık bazda yüzde 0,38, yıllık bazda yüzde 11,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,11 artış meydana geldi. Tarım sektörü endeksinde aylık bazda yüzde 0,97, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,91 artış kaydedildi. Sanayi sektörü endeksinde ise aylık bazda yüzde 0,26 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,71, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,47 artış meydana geldi. ÜFE'de Ocak'ta endekste yer alan toplam 791 maddeden 115'inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 359 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 317 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. -Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri- Ocak ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 1,07, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,47 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,29, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,12 artış gösterdi. Enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç fiyatlar yüzde 0,31, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç fiyatlar da yüzde 0,21 arttı. Enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünlerinin fiyatlarında değişim olmazken, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç fiyatlarda da yine yüzde 0,15 artış meydana geldi. Enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda ise yüzde 0,08 gerileme gözlendi. Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ise ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 10,14, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 10,20 arttı. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 10,45, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 9,91, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 9,85 artış gösterdi. Ayrıca, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 10,23, enerji hariç ve alkollü içkiler ve tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 9,57, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 8,76, enerji hariç, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 8,42 artış meydana geldi.