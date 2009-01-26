Ocak’ta TL ve finans piyasaları sağlam duruyor

Turkish Yatırım Finansal Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, küresel ekonomik krizin ne kadar zaman alacağının ipuçlarının bu hafta görülebileceğini belirtti.



Uskuay, piyasalarda bu hafta beklenen gelişmelere ilişkin olarak Ocak ayında Türkiye'nin, para birimi ve piyasalarıyla, yurt dışından daha az etkilenen ve daha güçlü bir duruş izleyen görünümde olduğunu kaydetti.



Bu yaşanan güçlenmenin ya da daha az olumsuz etkilenmenin getiriye dönüşmesi için, yurt dışı piyasalarda olumsuzlukların ortadan kalması gerektiğine işaret eden Uskuay, bu hafta yurt dışı piyasaların kritik günler geçireceğini bildirdi.



Geçen hafta hem Avrupa hem de ABD borsasının, Ekim ve Kasım 2008'de gördükleri en düşük seviyeleri yaşadıklarını ve haftayı bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla tamamladıklarını hatırlatan Uskuay, şunları kaydetti:



"Bu haftaya, bu tepki alımlarının güçlenmesini isteyerek ve gözleyerek başlayacağız. Geçen hafta yaşanan kayıplar sonrasında bu haftada yaşanacak kayıpların telafisi, yurt dışı piyasalar için krizin zamanını uzatabilir. Geçen haftadan gelen alımlar bu hafta güçlenip, hafta artıyla kapatıldığı takdirde riskler azalarak bir sonraki haftaya geçiş yaşanacaktır. Önemli olan, krize rağmen piyasaların ayakta kalmasıdır. Ayakta kalanlar krizden güçlenecektir tezine paralel, bu piyasalar son dört aydır yaşanan olumsuzluklara rağmen ayaktadır. ABD'den açıklanacak bilançolar ve Cuma günü açıklanacak ABD 4. Çeyrek GSYH rakamı önemlidir. Bu verilere rağmen bu hafta artı ya da olduğu noktalarda tamamlanabilirse; Barack Obama'nın Şubat ayı içerisinde açıklayacağı finansal önlemler paketi satın alınabilir, piyasalar kısa vadede rahatlar ve orta vadeli güçlenme biraz olsun artar. Krizin ne kadar zaman alacağının ipucu bu hafta gelecek."



FED'in bir önceki toplantısında, küçük işletmeler ve fertlere yönelik geniş kapsamlı bir likidite programını açıklayacağını belirttiğini anımsatan Uskuay, "Bu program ya da ekstra likidite genişleyici sürpriz eylemler FED'den gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.



Uskuay, İMKB'nin bir süredir yatay seyrini sürdürdüğünü, bu hafta içinde olumsuz bir haber gelmezse 24.500 seviyesinin altının görülmeyeceğini söyledi.



26.000 direncinin kırılması durumunda bu hafta piyasalarda kısa vadeli yükseliş hareketi görülebileceğini ifade Uskuay, dövize ilişkin olarak ise TL'nin olumlu bir görüntü sergilediğini, bu hafta 1.64 destek seviyesinden aşağı yönlü geçirilirse doların haftayı 1.62 dolaylarında kapatabileceğini kaydetti.

