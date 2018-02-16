Ocak'ta küçük şirket kuruluşları yüzde 25.4, kapanışları yüzde 64.5 arttı

İstanbul, 16 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde, Ocak ayında \"gerçek kişi ticari işletme\" olarak bilinen küçük şirket kuruluşları, bir önceki aya göre yüzde 25.4 artarken, aynı gruptaki şirket kapanışlarındaki artış yüzde 64.5\'i buldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) verilerine göre, Ocak ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 61.04, kooperatif sayısında yüzde 24.68 ve küçük esnaf ve zanaatkârların kurdukları gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 25.40 artış yaşandı.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9.73, kooperatif sayısı yüzde 39.19 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 64.50 arttı.

TOBB verilerine göre;

Ocak ayında, 2017 yılı Ocak ayına göre;

- kurulan şirket sayısı yüzde 53.54,

- kurulan kooperatif sayısı yüzde 47.69 artarken,

- kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4.62 azaldı.

Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre;

- kapanan şirket sayısı yüzde 14.62 artarken,

- kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1.48,

- kapanan kooperatif sayısı yüzde 3.29 azaldı.

Buna göre, Ocak ayında kurulan toplam 9 bin 631 şirket ve kooperatifin;

- yüzde 82.69’u limited şirket,

- yüzde 16.31’i anonim şirket,

- yüzde 1.00’i de kooperatif olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayında kurulan 9 bin 631 şirket ve kooperatif içinde;

- toplam 7 bin 964 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 57.76’sını,

- toplam 1,571 anonim şirket de yüzde 42.24’ünü oluşturdu.

Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Aralık ayına göre yüzde 22.11 arttı.

Ocak ayında şirket ve kooperatiflerin 2,940’ı ticaret, 1,379’u imalat ve 1,323’ü inşaat sektöründe kuruldu.

Ocak ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin;

- 2,016’sı toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,

- 908’i inşaat,

- 633’ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

Aynı dönemde kapanan şirket ve kooperatiflerin;

- 787’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,

- 427’si inşaat,

- 275’i imalat sektöründeydi.

Ocak\'ta kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin;

- 1,232’s toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,

- 464’ü inşaat,

- 254’ü imalat sektöründeydi.

Ocak ayında kurulan 844 yabancı ortak sermayeli şirketin;

- 427’si Türkiye,

- 118’i Suriye,

- 84’ü Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78.25’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. (Grafik - Tablo)