-Ocak'ta ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl ocak ayında en yüksek ihracatı otomotiv endüstrisi 1 milyar 609 milyon 927 bin dolarla gerçekleştirdi. TİM verilerine göre, ocak ayında ihracatta ilk üç sırayı Almanya, Irak ve İngiltere aldı. İhracat Almanya'ya 1 milyar 40 milyon 249 bin dolar, Irak'a 752 milyon 375 bin dolar, İngiltere'ye 625 milyon 924 bin dolar seviyesinde gerçekleşirken, Irak'a yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artış gösterdi. Geçen ay, 2011'in ocak ayına göre ihracatta en yüksek artış yüzde 131 oranıyla Suudi Arabistan'a, yüzde 48 oranıyla ABD'ye, yüzde 21 oranıyla Hollanda'ya meydana gelirken, aynı dönemde İtalya'ya yapılan ihracat yüzde 25, Fransa'ya yapılan ihracat ise yüzde 3 oranında geriledi. 1 Şubat 2011-31 Ocak 2012 tarihlerini kapsayan son 12 aylık dönemde, önceki 12 aylık döneme göre ihracatta sanayinin payı yüzde 82,50, tarımın payı yüzde 13,21 madenciliğin payı ise yüzde 2,83 oldu. Sanayideki ihracat artışı yüzde 17,92, tarımdaki ihracat artışı yüzde 17,16 madencilikteki artış ise yüzde 4,25 oranında gerçekleşti. Ocak ayında ise sanayideki ihracat 8 milyar 757 milyon 168 bin dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,48 artış gösterdi. Tarım sektörü ihracatı 1 milyar 520 milyon 650 bin dolar ile yüzde 9,23 oranında artarken, madencilik sektörü ihracatı ise 276 milyon 980 bin dolar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,89 geriledi. Ocak ayında en fazla ihracatı otomotiv 1 milyar 609 milyon 927 bin dolarla gerçekleştirirken, bu sektörü 1 milyar 309 milyon 979 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 256 milyon 562 bin dolarla çelik, 1 milyar 242 milyon 825 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 825 milyon 386 bin dolarla elektrik-elektronik makine bilişim sektörü izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek ihracat yapan sektörlerden çelik sektöründeki artış yüzde 29 oranında gerçekleşirken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı ise yüzde 4,23 oranında geriledi. İller bazında en fazla ihracat yapan ilk 10 kent arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 26 ile Manisa'da meydana geldi. Ocak ayında en fazla ihracat artışını yüzde 223,61 oranıyla mücevher sektörü gerçekleştirirken, tütün ve mamulleri ihracatı yüzde 33,72, halı ihracatı yüzde 32,25, çelik ihracatı yüzde 29 artışla, gemi ve yat ihracatı ise yüzde 48,58 gerilemeyle dikkati çekti. Geçen ay su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü ihracatı yüzde 28,49, Hububat ve bakliyat sektörü ihracatı yüzde 21,92 artış kaydetti.