Ocak'ta bütçe giderleri yüzde 19.4 artışla 56.5 milyara çıktı

İstanbul, 15 Şubat (DHA) – Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe dengesi verilerine göre bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.0 azalarak 58.2 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 19.4 artarak 56.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu çerçevede bütçe fazlası 1.7 milyar lira, faiz dışı fazla ise 7.7 milyar lira oldu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak ayı bütçe verilerine ilişkin açıklamasında, vergi gelirlerinin yılın ilk ayında yüzde 7.4 artarak 52 milyar liraya çıktığını belirtti.

Açıklamaya göre;

- vergi gelirleri içinde gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, petrol ve doğalgaz ürünleri ile motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ile harç gelirleri ekonomideki gelişmeye paralel olarak yüksek düzeyde arttı,

- iadelerin hızlandırılması ve ihracattaki KDV iadelerinin yüksek gerçekleşmesi KDV iadelerini yüzde 63 artırdı ve bunun etkisiyle net KDV tahsilatı yüzde 1.2 azaldı,

- tütün ürünlerinden alınan ÖTV ise baz etkisi nedeniyle geriledi,

- ayrıca, yeniden yapılandırma kapsamında Ocak ayı içinde 2 milyar lira gelir elde edildi; yapılan ödeme tutarı esas alındığında yeniden yapılandırmaya uyum yüksek seviyede seyrediyor.

Bakanlık açıklamasına göre; ekonomideki canlılık 2018 yılında vergi gelirleri performansının orta vadeli programda öngörülen hedefleri yakalayacağını işaret ediyor.

Vergi dışı diğer gelirler ise baz etkisi nedeniyle azaldı.

Ocak ayı bütçe harcamaları bütçe hedefleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleşti.

Ağbal yaptığı açıklamada;

\"Özellikle ekonominin ihtiyacı olan kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefi doğrultusunda harcama gerçekleşmeleri de Ocak ayı içerisinde artış gösterdi.

\"Bununla birlikte faiz dışı giderlerin yıl içerisinde bütçe ödenekleriyle uyumlu bir şekilde olması hususunda kararlılığımız devam edecektir.

\"Önümüzdeki aylarda mali disiplinden taviz vermeden OVP hedefleri içinde kalarak yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceğiz\"

değerlendirmesini yaptı.