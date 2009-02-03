Ocak enflasyonu binde 3 arttı

Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan oldu



En büyük düşüş giyim ve ayakkabı grubunda En büyük düşüş giyim ve ayakkabı grubunda

Yıllık bazda en çok konut fiyatı arttı

Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde çıkmasına rağmen yıllık bazda düşüş sürdü. TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9,50 ile 9 ay sonra yeniden tek haneye inerken, ÜFE'de yüzde 7,90’a geriledi.Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 10,54, üretici fiyatlarında yüzde 12,81 düzeyinde gerçekleşti.Öte yandan TÜFE'de Ocak ayında endekste yer alan 449 maddeden 64 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 235 maddenin ortalama fiyatında artış, 150 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.ÜFE'de ise Ocak ayında endekste bulunan toplam 768 maddeden 188 maddenin ortalama fiyatında değişim meydana gelmedi, 311 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 269 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.TÜFE’de ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3.23 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti. Ocak ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 1.84, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.46, ulaştırmada yüzde 0.87, haberleşmede yüzde 0.80, lokanta ve otellerde yüzde 0.78, konutta yüzde 0.70, sağlıkta yüzde 0.15, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artış yaşandı. Eğitimde yüzde 0.01, ev eşyasında yüzde 0.29, giyim ve ayakkabıda yüzde 8.23’lük düşüş görüldü. Özellikle giyim ve ayakkabı grubunda yaşanan sert düşüşte kriz nedeniyle azalan talebe bağlı olarak yapılan indirimler etkili oldu.Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış yüzde 18.67 ile konut grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 13.19’la lokanta ve oteller, yüzde 12.34’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 11.51’le gıda ve alkolsüz içecekler izledi.