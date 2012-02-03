-Ocak ayının zam şampiyonu salatalık ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Tüketici fiyatları bazında bakıldığında Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün salatalık oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, geçen ay fiyatı yüzde 34,58 artan salatalık zam şampiyonu olurken, salatalığı fiyatı yüzde 33,33 artış gösteren piyango bileti ve yüzde 25 artış gösteren sayısal loto izledi. Geçen ay beyaz lahananın fiyatı yüzde 23,04 yükselirken, resmi evraklarla ilgili hizmetler de yüzde 15,09 zamlandı. Ocak ayında en yüksek artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 14,73 ile marul, yüzde 13,75 ile mandalina, yüzde 13,34 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 12,38 ile doğalgaz abone ücreti, yüzde 11,31 ile otoban geçiş ücreti oldu. -Karnabahar, domates, erkek ceketi ve kadın çizmesinin fiyatı düştü- TÜİK'e göre, geçen ay fiyatı düşen ürünlerin başında ise yüzde 26,58 ile karnabahar geldi. Karnabaharı yüzde 14,13 fiyat düşüşüyle domates, yüzde 13,66 fiyat düşüşüyle erkek ceketi ve yüzde 13,48 fiyat düşüşüyle de kadın çizmesi izledi. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünler listesinde yüzde 13,20 oranında ucuzlayan erkek kazağı, yüzde 13,14 ucuzlayan kadın kabanı ücreti, yüzde 10,04 ucuzlayan etek, yüzde 9,61 ucuzlayan erkek takım elbisesi ve yüzde 9,45 ucuzlayan çocuk kabanı yer aldı.