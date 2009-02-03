T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan oldu

2009 Ocak ayının zam şampiyonu, yüzde 64,55 artışla patlıcan oldu. Fiyatı en fazla düşenler arasında ise ilk sırayı, yüzde 13,33 ile kadın kazağı aldı.

03 Şubat 2009 02:00

2009 Ocak ayının zam şampiyonu, yüzde 64,55 artışla patlıcan oldu. Fiyatı en fazla düşenler arasında ise ilk sırayı, yüzde 13,33 ile kadın kazağı aldı.

Tüketici Fiyatları Endeksine (TÜFE) göre, fiyat artışlarında patlıcanı sırasıyla yüzde 49,81 ile dolmalık biber, 38,54 ile kabak, yüzde 20 ile piyango bileti, yüzde 18,24 ile domates izledi.

Ocak ayında mandalinanın fiyatı yüzde 14,03, ulaşım araçları ile ilgili hizmetler yüzde 11,67, tavuk etinin fiyatı yüzde 10,76, balık fiyatı yüzde 9,60, çevre temizlik vergisinin fiyatı yüzde 8,91 oranında artış gösterdi.

Mücevher fiyatı yüzde 6,76, belediye suyu fiyatı yüzde 6,70, kahve fiyatı yüzde 4,71, saç bakım ürünleri fiyatı yüzde 3,28, salça yüzde 2,85, cep telefonu görüşme ücreti yüzde 2,82, sinema bileti yüzde 2,58, yurt ücretleri yüzde 2,18, koyun eti fiyatı yüzde 2,04, benzin fiyatı ise yüzde 1,42 oranında artış kaydetti.

Ocak ayında fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 13,33 ile kadın kazağı oldu

Bunu, fiyatındaki yüzde 12,71 düşüşle kadın çizmesi, 12,46'lık düşüş ile sweatshirt (erkek için), yüzde 11,32'lik düşüş ile yünlü kaban (erkek için), yüzde 9,79'lık düşüş ile de etek takip etti.

Geçen ay, mercimekte yüzde 9,47, takım elbisede (erkek için) yüzde 9,13, çocuk pantolonunda yüzde 9,11, şehirler arası otobüs ücretinde yüzde 4,67, kömürde yüzde 4,65, yumurtada yüzde 3,16, salamda yüzde 2,19, beyaz peynirde yüzde 1,62 oranında fiyat düşüşü görüldü.

Mısır özü yağı fiyatı yüzde 1,43, pirincin fiyatı yüzde 0,91, şehriye fiyatı yüzde 0,84, zeytinyağı fiyatı yüzde 0,64 azalırken, buğday ununun fiyatı yüzde 0,16, kebaplar yüzde 0,20, ve reçel fiyatı yüzde 0,25 oranında arttı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24