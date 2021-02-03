Ocak ayının ‘zam şampiyonu’ mandalina

Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünle belli oldu. Mandalina, aylık bazda yüzde 26.77’lik artışla ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 25.5’le otoban geçiş ücretleri ile yüzde 21.29’la salatalık izledi.

Fiyatı en çok düşen ürünler de yüzde 45.79’la karnabahar, yüzde 21.17’yle ıspanak, yüzde 17.6’yla ıspanak oldu.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 21,03 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 18,85 ile çarliston biber, yüzde 14,6 ile yoğurt ve patlıcan yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 45,79 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 21,17 ile domates, yüzde 17,6 ile ıspanak, yüzde 12,2 ile bot (çocuk için), yüzde 11,72 ile kabak izledi.

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TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: