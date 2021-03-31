Ocak ayında yüzde 19 seviyesindeydi; İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 72'yi de geçti

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 31 Mart itibariyle yüzde 72.83'e yükseldi. Bu miktarın beklenen yağışlarla birlikte daha da artabileceği belirtildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 53.23 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 4.19 oldu.

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 31 Mart itibarıyla yüzde 72.83 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.