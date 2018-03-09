T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ocak ayında yasal takibe giren kişi sayısı 151 binin üzerinde

İstanbul, 9 Mart (DHA - Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 Ocak ayında, 2017’nin aynı ayına göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 151,1 bin kişi oldu

09 Mart 2018 17:54

İstanbul, 9 Mart (DHA - Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 Ocak ayında, 2017’nin aynı ayına göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 151,1 bin kişi oldu.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2018 Raporu’na göre; Ocak ayında, bireysel kredi kartı borcu dolayısıyla 82.6 bin kişi yasal takibe girerken, bir önceki Ocak ayında 96 bin olan kişi sayısı yüzde 14 düştü.
Rapora göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 20 artışla 89.2 bin kişi oldu.
Rapora göre, kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın Ocak ayına göre düşerken; bireysel kredi borcu dolayısıyla yasal takibe girenlerin sayısı arttı ve yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısında önemli bir değişme gerçekleşmediği gözlemlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHABireyselOcakTürkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Negatif Nitelikli Bireysel KrediKredi Kartı OcakRaporunaRapora

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24