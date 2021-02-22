Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 71 düştü

Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı yüzde 71'lik bir düşüşle 509 bin 787 kişiye geriledi. Rus turist sayısı da yüzde 31 düştü.

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı devam eden pandemi etkisiyle 2021 yılı Ocak ayınca geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,48 azalarak 509 bin 787 kişiye geriledi.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’ye ocakta en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, İran, Bulgaristan, Ukrayna ve Almanya oldu.

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 72’ye yakın gerilerken; ekonominin temel gelir kalemlerinden olan turizm gelirlerinde de yüzde 65’lik sert daralma yaşanmıştı.

Rus turistler gelmeye devam ediyor

Ocak 2020'de 130 bin 608 olan Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı, Ocak 2021'de yüzde 31,54 azalarak 89 bin 411 oldu. Ancak Rus turist sayısındaki düşüş, toplam yabancı turist sayısındaki yüzde 71'lik düşüşe kıyasla sınırlı kaldı.

Ocak 2020'de yüzde 7,31 olan toplam yabancı turist sayısı içindeki Rus turist payı, Ocak 2021'de yüzde 17,54'e yükseldi.