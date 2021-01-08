Ocak ayında tamamlanması planlanan reform paketlerinde "AYM kararına uymayan hâkimlere disiplin suçu" düzenlemesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre içinde açıklanması beklenen yargı ve ekonomik reformlarla ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Reformlarla ilgili çalışmaların ocak ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Reform paketi taslağı içindeki, “Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının, hakimler açısından bir “disiplin suçu” olarak açıkça tanımlanması, yatırımcıların, hukukun üstünlüğü ve kural hakimiyeti konusundaki kaygılarının giderilmesi” düzenlemedi dikkati çekiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, çalışmalarda, gündem oluşturulan ve değerlendirmeye alınan başlıklar ve önerilerden bazıları şöyle:

- Yatırımlar için çerçeve kanunu hazırlanması. Türkiye’de yatırım yapan tüm yatırımcıların haklarını koruyan, yatırım sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin çözümler üreten, yatırımcıların idari işlemlere karşı haklarını koruyan çerçeve bir mevzuat oluşturulması.

- Yatırım izin süreçleri ile ilgili tüm koordinasyonu özel yatırımlar için Yatırım Ofisi’nin, diğer yatırımlar için Yatırım Destek Ofisleri’nin yürüteceği bir idari düzenleme yapılmasının sağlanması.

- Terör veya kara paranın aklanması gibi suçlar kapsamında şirketin tüm yönetimine değil, sadece ilgili şahısların hisselerine kayyum atanması.

Yatırım destekleri

- Sözleşmelerde tahkim şartının teşvik edilmesi, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması.

- 300 bin TL altındaki ticari uyuşmazlıkların “Basitleştirilmiş (Seri) Tahkim” kuralları kapsamında ilk derece mahkeme yerine tahkime yönlendirilmesi.

- Yatırım indiriminden yatırım döneminde faydalanılması, geçici vergi uygulamasının tedrici olarak kaldırılması.

- Grup şirketlerinin tek bir KDV mükellefiyeti altında toplanmasına imkân tanınması, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin KDV beyannamelerini çeyreklik bazda vermesi.

- İdare ve vergi mahkemesi kararlarının idareler tarafından uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesi, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi sağlanması.

Haciz işlemleri

- Tüm hesaplarda borçtan fazla haciz uygulama, haczi kaldırmama, hatalı haciz işlemleri, tebliğ edilmeyen haciz işlemleri gibi sayısız uygulamaların gittikçe yaygınlaşmasının engellenmesi.

- Kamu alacakları için uygulanacak ihtiyati haciz işlemleri için yeni bir rejimin tesis edilmesi, bu kapsamda sadece borç kadar haciz uygulanmasının sağlanması.

TÜİK’e olan güveni artırmak

- TÜİK enflasyon metodolojisine güvenin arttırılması, TÜİK’in enflasyon hesapları ile ilgili bir değerlendirme çalışması başlatılması.

- COVID-19 döneminde kapasitenin korunması, finansman ihtiyacına katkıda bulunacak önlemlerin devam ettirilmesi.

Mahkemelerin işleyişi

- Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının, hakimler açısından bir “disiplin suçu” olarak açıkça tanımlanması, yatırımcıların, hukukun üstünlüğü ve kural hakimiyeti konusundaki kaygılarının giderilmesi.

Tutukluluk süresi

- Ceza yargılamaları ve tutukluluk sürelerinin yeniden değerlendirilmesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ceza yargılamalarında savcıların “iddianame” hazırlaması için kesin bir süre belirlenmesi, tutukluluk sürelerinde de buna göre düzenlenme yapılması.

- Hâkimlerle ilgili ‘coğrafi teminat’ ilkesinin, hâkimlerin istekleri olmaksızın bir başka yere tayin edilemeyecek şekilde revize edilmesi.

- Düzenleyici kurumların yönetim yapısının gözden geçirilmesi, bu kurumların bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hem de icranın şeffaflığı açısından piyasalara önemli bir mesaj verecek şekilde oluşturulması.

İcra ve iflas mevzuatı

- Hükûmet, icra ve iflas mevzuatında atılacak adımlarla, takip sürelerinin kısaltılmasını ve tahsilat oranlarını artırması hedefliyor. İş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, e-Haciz uygulamasındaki bazı aksaklıkların da giderileceği belirtiliyor.