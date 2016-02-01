Ocak ayında ihracat yüzde 14,4 azaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat Ocak'ta yüzde 14.4 azalışla 9.21 milyar dolar oldu. Beklentiler de ihracatın 9 milyar dolarda kalması yönündeydi.

TİM, 2016'nın ocak ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.



Buna göre, ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,4 azalarak 9 milyar 208 milyon dolar oldu. Böylece Türkiye'nin 12 aylık ihracatı yüzde 9,8 gerileyerek 140 milyar 635 milyon dolara düştü.



Verilerin ardından konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptırımların kaldırılmasının ardından İran pazarında daha etkin ve güçlü yer alabilmek için Tahran’da Türk ticaret merkezinin açılacağını söyledi.