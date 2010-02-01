'Ocak ayında ihracat yüzde 12.2 arttı'

T24 - Dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Ocak 2010 ihracatının 2009 Ocak ayına göre yüzde 12.2 artışla 7.9 milyar dolar olduğunu belirterek, ''İhracat 2010'a yükselişle başladı'' dedi.



Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, Ekim 2009'dan beri ihracatta yaşanan olumlu gelişmelerin devam ettiğini, Ocak 2010 ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2 oranında arttığını belirterek, ihracattaki artma eğiliminin sürdüğünü bildirdi.



2010 yılı Ocak ayında 121 ülkeye yönelik ihracatta artış yaşandığını, oransal bazda en fazla ihracat artışı sağlanılan ülkenin Çin olduğunu belirten Çağlayan, Ocak 2010 ihracatının, tarım ürünlerinde yüzde 1, sanayi ürünlerinde yüzde 12.7, madencilik sektöründe de yüzde 73.3 oranında artış kaydettiğini söyledi.



Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2010 yılı için ihracat hedeflerinin 111 milyar dolar olduğunu açıkladığını hatırlatarak, bu hedefe ulaşmak için hükümet olarak ihracatçıların her zaman yanında yer alacaklarını, pazar çeşitlendirmesini artırarak, 111 milyar dolar ihracat hedefini de aşacaklarına inandığını bildirdi.



Çağlayan, şunları kaydetti:



''Bu dönemde ihracatımızda ilk sırada yer alan 50 ülkeye gerçekleştirilen ihracat 7.1 milyar dolarla toplam ihracatımızın yüzde 90'ını teşkil etmektedir. İhracat yaptığımız ilk beş ülke değişmemekle birlikte, 2009 yılı Ocak ayında ikinci sırada yer alan Irak, 2010 Ocak ayında beşinci sıraya gerilemiştir. Bu değişiklik neticesinde, Almanya 841 milyon dolar en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında birinci sırada yer alırken, onu sırasıyla, 599 milyon dolar ile İtalya, 547 milyon dolar ile Fransa, 481 milyon dolar ile İngiltere ve 382 milyon dolar ile Irak takip etmektedir. Almanya'ya 2010 Ocak ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.73 artmış, İtalya'ya ihracatımızda yüzde 42 Fransa'ya yüzde 38.7 İngiltere'ye yüzde 45.9 oranında artış kaydedilmiştir Özellikle AB ülkelerine yönelik ihracat artışları, 2010 yılı ihracatımızın 2009'a göre çok daha iyi olacağını göstermektedir.''



'Dünya ticareti 2010'da canlanmaya başlayacak'



2009 yılında, yaşanan tüm zorluklara karşın, ihracatta Orta Vadeli Program hedefinin 3.7 milyar dolar aşılarak 102.2 milyar dolar olduğunu belirten Çağlayan, Türkiye'nin bütün olumsuzluklara rağmen 100 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren ülkeler kulübünde kaldığını söyledi.



2010 yılında dünya ekonomisinden gelen olumlu veriler dünya ticaretinin canlanmaya başlayacağını gösterdiğini belirten Çağlayan, nitekim Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) dünya büyüme beklentisini yüzde 3.1'den yüzde 3.9'a yükselttiğini, IMF tahminlerine göre 2010 yılında gelişmiş ülke pazarlarının ortalama yüzde 2.1, gelişmekte olan pazarların ise ortalama yüzde 6 düzeyinde büyüyeceğini kaydetti.

