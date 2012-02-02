-Ocak ayında Fenerbahçe konuşuldu İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Fenerbahçe, ocak ayında spor haberlerine en fazla konu olan kulüp oldu. Medya Takip Merkezi'nin (MTM), spor camiasının nabzını tutarak, her ay düzenli hazırladığı ''Ayın spor gündemi'' araştırmasına göre sarı-lacivertli kulüp, medyada ocak ayı boyunca toplam 43 bin 806 adet haberde yer aldı. Fenerbahçe Kulübü geçen yılın aynı ayına oranla medyada yüzde 20 daha fazla yer buldu. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray Kulübü, ocak ayında toplam 38 bin 358 haberle ikinci olurken, Trabzonspor Kulübü 27 bin 338 haberle üçüncü, Beşiktaş Kulübü 25 bin 153 haberle dördüncü, Bursaspor Kulübü de 17 bin 352 haberle beşinci sırada yer aldı. Medya Tekip Merkezi'nin değerlendirmesine göre, Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Alex de Souza, yeni yılın ilk ayında ismi en çok haberlere konu olan futbolcular arasında ilk sırada bulundu. Brezilyalı futbolcu ocak ayı boyunca 5 bin 759 adet habere konu olurken, Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz da 5 bin 87 haberle ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Henri Bienvenu'nun 3 bin 765 haberle üçüncü olduğu listede, aynı takımdan Miroslav Stoch 3 bin 703 haberle dördüncü, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma da 3 bin 436 haberle beşinci sırada bulundu.