Ocak ayında en çok yüzde 5.6 ile Borsa İstanbul kazandırdı

İstanbul, 9 Şubat (DHA) - Ocak ayında aylık en yüksek reel getiri Borsa İstanbul Endeksi\'nde (BIST 100) oldu. BIST 100 endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.63, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.60 oranlarıyla en yüksek aylık reel getiri getiren araç oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.57 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.19 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

- euro yüzde 0.18,

- devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.83,

- külçe altın yüzde 2.23 reel getiri sağladı.

Buna karşılık;

- mevduat faizi yüzde 0.10,

- dolar yüzde 2.74 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde;

- euro yüzde 2.16,

- külçe altın yüzde 2.20

- DİBS yüzde 0.80

- Euro yüzde 0.15 reel getiri sağlarken,

- mevduat faizi yüzde 0.13,

- dolar yüzde 2.77, kaybettirdi.

Külçe altın altı aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde

- yüzde 6.24,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.0 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS;

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5.77,

- TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.09 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, endeks Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28.60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 30.68 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8.79 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.