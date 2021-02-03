Ocak ayında en az 22 kadın, erkekler tarafından öldürüldü

Erkeklerin on kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Erkekler, beş kadını “ayrılmak istediği”, “barışmak istemediği”, üç kadını “kıskançlık” bahanesi" ile öldürdü. Bir kadını sevdiği kişi ile evlendir diye öldüren erkekler, üç kadını da “gasp” ve “ekonomik” nedenlerle öldürdü.

Ocak’ta 14 kadını kocası/eski kocası, sevgilisi/eski nişanlısı, üç kadını baba, oğul, torun gibi aile üyeleri, bir kadını ailesinden sekiz kişi, bir kadını iki hırsız erkek, bir kadını arkadaşı, bir kadını akrabası öldürdü. Bir kadını öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkekler, 12 kadını ev içinde, dört kadını otel, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda öldürdü. Erkeklerin altı kadını nerede öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, 11 kadını ateşli silahlarla, beş kadını bıçak, balta gibi kesici aletlerle, dört kadını boğarak öldürdü. Erkeklerin, iki kadını nasıl öldürdüğü basına yansımadı.

Erkekler, Ocak 2021’de en az bir çocuğu öldürdü. Çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. İstanbul’da bir erkek iki çocuğunu rehin aldı. İstanbul’da bir çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.