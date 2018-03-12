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Ekonomi

Ocak ayında cari açık 7.09 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 12 Mart (DHA) – Türkiye’nin cari işlemler açığı 20118 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4

12 Mart 2018 13:12

İstanbul, 12 Mart (DHA) – Türkiye’nin cari işlemler açığı 20118 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara çıkarken, yıllık bazda 51 milyar 572 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası (MB) tarafından yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine göre, cari açıktaki artışta, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4 milyar 537 milyon dolar artışla 7 milyar 634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artışla 479 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğu belirtildi. Merkez Bankası verilerine göre, Ocak ayında portföy yatırımları 4 milyar 917 milyon dolar net giriş kaydetti. 

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