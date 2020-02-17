Ocak ayında bütçe 21,5 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, merkezi yönetim bütçesi ocak ayında 21,5 milyar lira fazla verdi. Ocak ayında bütçe gelirleri 122,2 milyar lira olurken; bütçe giderleri ise 100,7 milyar lira olarak açıklandı. Aynı dönemde faiz dışı fazla ise 34,3 milyar lira oldu.

Geçen ocak ayında merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon liraya yükseldi. Merkezi yönetim bütçe giderleri ise yıllık bazda yüzde 9,6 oranında artarak 100 milyar 669 milyon lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 87,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 34,2 milyar lira oldu.

2020 yılı Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri şöyle oldu:





Vergi gelirleri 67,4 milyar lira

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 122 milyar 170 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 67 milyar 416 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 53 milyar 375 milyon lira oldu. 2020 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 oranında arttı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2019 yılında yüzde 7,4 iken 2020 yılında yüzde 8,6 oldu.



2019 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 96 milyar 951 milyon lira iken 2020 yılının aynı ayında yüzde 26 oranında artarak 122 milyar 170 milyon lira'ye yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2019 yılında yüzde 11 iken 2020 yılında yüzde 12,8 oldu.

Bütçe giderleri yüzde 9,6 arttı

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 100 milyar 669 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarken; giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 9,6 ve 9,2 oldu.

Faiz harcamaları 12 milyar 745 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 87 milyar 924 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında artarak 87 milyar 924 milyon lira oldu. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 9,2 olarak açıklandı.



2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödenekten Ocak ayında 100 milyar 669 milyon lira gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 91 milyar 860 milyon lira harcama yapılmıştı