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Ekonomi

Ocak ayında 2 milyon çek karşılıksız çıktı

Karşılıksız çekin parasal tutarı 69 milyon liraya ulaştı

18 Şubat 2017 11:48

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, ocak ayı çek raporunu yayımladı. Verilere göre; 2017’nin ilk ayında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,8 oranında artarak 2,1 milyon adet oldu. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 52 oranında artışla toplam 69 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde, parasal tutarı 2,3 milyar TL olan 64,4 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldı. 

Bir önceki yıla göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 44 ve tutarında yüzde 30 oranında artış yaşandı. Öte yandan aynı dönemde karşılıksız işlemi yapılan 191 milyon TL tutarındaki 6,3 bin adet çek daha sonra ödendi. Adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il sırasıyla: İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir oldu.

En çok ibraz Iğdır'da 

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 12,3 oranla Iğdır oldu. Iğdır’ı sırasıyla, yüzde 10,7 ile Ardahan, yüzde 10 ile Kars, yüzde 8,3 ile Yozgat ve yüzde 7,7 ile Kırklareli takip etti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Çanakkale, Giresun ve Sinop olarak sıralandı. Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il de yüzde 6,4 oranla Iğdır oldu. Iğdır’ı sırasıyla, yüzde 6 ile Ağrı, yüzde 4,6 ile Bitlis ve Şanlıurfa, yüzde 4,5 ile Düzce takip etti. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Sinop, Aksaray ve Çanakkale olarak sıralandı.

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