Ocak ayında 1.8 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Türkiye genelinde bankalara ibraz edilen toplam 87 milyar liralık 2.3 milyon adet çekin 1.8 milyar liralık bölümü karşılıksız çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan çek raporuna göre, 2017 yılının aynı ayına göre; çek tutarı yüzde 26, keşideci sayısı yüzde 2.0, çek adedi ise yüzde 11 arttı.

Verilere göre, Ocak ayında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 11 bin keşideciye ait 43 bin adet çekin toplam tutarı 1.8 milyar lira olurken, karşılıksız işlemi yapılan üç bin keşideciye ait toplam 171 milyon lira tutarındaki 4.4 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, keşideci sayısı yüzde 36, adet ise yüzde 34 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan azalarak yüzde 2.1, adet olarak ise 1.3 puan azalarak yüzde 1.9 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana; keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla yüzde 6.7 ile Mardin, yüzde 6.4 ile Sivas, yüzde 6.4 ile Osmaniye, yüzde 6.2 ile Artvin ve yüzde 4.7 ile Bitlis oldu.