T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ocak ayında 1.8 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Türkiye genelinde bankalara ibraz edilen toplam 87 milyar liralık 2

14 Şubat 2018 21:22

İstanbul, 14 Şubat (DHA) – Türkiye genelinde bankalara ibraz edilen toplam 87 milyar liralık 2.3 milyon adet çekin 1.8 milyar liralık bölümü karşılıksız çıktı.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan çek raporuna göre, 2017 yılının aynı ayına göre; çek tutarı yüzde 26, keşideci sayısı yüzde 2.0, çek adedi ise yüzde 11 arttı.
Verilere göre, Ocak ayında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 11 bin keşideciye ait 43 bin adet çekin toplam tutarı 1.8 milyar lira olurken, karşılıksız işlemi yapılan üç bin keşideciye ait toplam 171 milyon lira tutarındaki 4.4 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, keşideci sayısı yüzde 36, adet ise yüzde 34 azaldı.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan azalarak yüzde 2.1, adet olarak ise 1.3 puan azalarak yüzde 1.9 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana; keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla yüzde 6.7 ile Mardin, yüzde 6.4 ile Sivas, yüzde 6.4 ile Osmaniye, yüzde 6.2 ile Artvin ve yüzde 4.7 ile Bitlis oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkiyeTürkiye Bankalar Birliği Risk MerkeziVerilereOcakGeçenKarşılıksızAnkara BursaAdana;AnkaraBursaAntalyaTutarMardinSivasOsmaniyeArtvinBitlis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24