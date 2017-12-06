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Spor

Ocak ayına kadar değil sezon sonuna kadar

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray'ın özel gecesinde teknik ekip ve oyuncularla tek tek görüşen başkan Dursun Özbek, onlara güvendiklerini belirterek sezon sonu için şampiyonluk sözü aldı

06 Aralık 2017 17:30

İSTANBUL-(DHA) Galatasaray\'ın özel gecesinde teknik ekip ve oyuncularla tek tek görüşen başkan Dursun Özbek, onlara güvendiklerini belirterek sezon sonu için şampiyonluk sözü aldı.
TEK TEK KONUŞTU
Galatasaray\'ın özel gecesinde Başkan Özbek, Igor Tudor\'un yanına oturdu ve sohbet etti. Ardından 39 yaşındaki teknik adamı yanına alan Özbek, gece boyunca tüm oyuncularla tek tek konuştu. Özbek oyunculara, \"Sizden lige başladığımız haftalarda oynadığımız futbolu görmek istiyorum. Hataları, eksikleri gözden geçirin tekrar aynı Galatasaray olmak için ne gerekiyorsa yapın. İkinci yarıda yarıştığımız tüm rakiplerimiz, stadımıza gelecek. Avantaj bizde. Sezon sonu bizi zafere taşıyın\" dedi.
YÖNETİM HEMFİKİR
Galatasaray\'da geçtiğimiz gün yapılan yönetim kurulu toplantısından teknik direktör Igor Tudor ile yola devam kararı çıktı. Galatasaraylı yöneticilerin Hırvat teknik adamın akıbetini masaya yatırdığı görüşmede, her şeyi sil baştan sıfırdan yapmanın yanlış olacağı fikri öne çıktı. Son dönemde çok fazla hoca değiştirildiğini kaydeden bazı yöneticiler, sezon başında herkesin hayran olduğu futbolu oynatanın da Tudor olduğunu ve bu yüzden sezon sonuna kadar arkasında durulması gerektiğini savundu.
 

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