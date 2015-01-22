Ocak ayı sonunda sert soğuklar geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar, ocak ayı sonunda yerini soğuk havalara bırakıyor. Yeni hava tahminlerine göre yağışlar geliyor ve şubat ve mart ayları boyunca devam etmesi bekleniyor.

Özellikle Türkiye’nin batı bölgelerinde seyreden yüksek sıcaklığı küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlayan İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, ay sonuna kadar tam anlamıyla bir kışın yaşanmayacağını belirterek “Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Örneğin İstanbul’da 8-9 derece olması gereken sıcaklıklar, 15 dereceye yani iki katına kadar çıktı. Bu seneki modeller, kışın sert geçeceğini gösteriyor dolayısıyla ay sonundan sonra sert bir kış bekliyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise, bu hafta sıcaklıkların üst seviyede devam edeceğini belirterek “Bugünlerde Afrika üzerinden toz taşınımı güney bölgeleri etkisi altına alacak. Hafta sonu birkaç derecelik düşüşler olacak. Bu düşüşe rağmen sıcaklıklar yine mevsim normalleri üzerinde kalacak. Ay sonuna kadar çok kuvvetli sert bir hava dalgası yok ancak önümüzdeki hafta Ege, Batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak yağışlar bekliyoruz” dedi.

‘Barajlarda su birikecek’

Tek, Marmara’daki kayak merkezlerini etkileyecek karla karışık yağışların da beklendiğini belirterek “En yakın soğuk hava dalgası Şubat’ın ilk günlerinde bekleniyor. Şubat geneline baktığımızda sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek, yağışlar az olacak ve ortalamanın altında kalacak” dedi.

Milliyet gazetesinden Seray Yalçın'ın haberine göre, kış bitiminde, Mart ve Nisan aylarında yağışların artacağını belirten Tek, “Fazla yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk artacak, Mayıs ayı için barajlarda biriken fazla suyun tutulmaması söz konusu olabilir” diye konuştu.