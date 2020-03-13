Ocak ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik kurumu ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre Sanayi Üretim Endeksi ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı.







Sanayi üretimi aylık yüzde 0,2 azaldı



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı.







