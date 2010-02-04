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Ekonomi

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

04 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.


Türkiye İstatistik Kurumu (Tüik), Ocak Ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (Tüfe) Yüzde 1,85, Üretici Fiyatları Endeksinin (Üfe) Yüzde 0,58 Arttığını Açıkladı.

Buna göre tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 1.85, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 0.58 artış gösterdi. Yıllık TÜFE yüzde 8.19'a çıkarken, yıllık ÜFE yüzde 6.30 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentileri Ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1.74, ÜFE'nin yüzde 0.88 artacağı yönündeydi.

Enflasyon 2009 yılını TÜFE'de yüzde 6.53, ÜFE'de ise yüzde 5.93 artışla bitirmişti.


İçki ve sigarada rekor artış

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 22.04 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Geçtiğimiz ay ulaştırmada yüzde 3.53, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.58, konutta yüzde 1,51, lokanta ve otellerde yüzde 1,11, ev eşyasında yüzde0,71, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,23, eğitimde ise yüzde 0,07 artış kaydedildi.

Ocak ayında en büyük düşüş ise yüzde 8.20 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.



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