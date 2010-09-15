-OCAĞI İŞLETEN 2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI ZONGULDAK (A.A) - 15.09.2010 - Zonguldak'ta, patlamanın meydana geldiği kaçak maden ocağını işlettiği iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gelik beldesindeki Ayiçi mevkisinde, kaçak işletildiği öne sürülen maden ocağında meydana gelen patlamada üç kişinin yaralanmasının ardından polis ekipleri, yürüttüğü soruşturma kapsamında ocağın sahiplerinin kimliğini belirledi. Daha önce mühürlendiği belirlenen maden ocağını kaçak işlettikleri iddiasıyla A.C. ve E.C. kardeşler, gözaltına alındı. Mühürlü durumdaki maden ocağına işçilerin farklı bir girişten sokulduğunu belirleyen polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma görevlileri, madende incelemelerde bulundu. Maden ocağının girişindeki direkte dalgalanan yırtık Türk bayrağı da dikkat çekti.