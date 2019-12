Observer: Kredi 25 milyar dolara çıkabilir

Türkiye ile IMF arasında yapılması öngörülen anlaşmanın, küresel Krizin başlamasından bu yana “Yükselen ekonomilerin arasında en büyük kurtarma” olması beklendiği bildirildi. İngiliz The Observer gazetesi, IMF’nin, Türkiye’ye sağlayacağı kredinin 25 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildiğini kaydetti.



Gazeteye konuşan Economist Intelligence Unit’in Türkiye uzmanı Robert O’Daly ise, dünya çapındaki güvendeki düşüşün, Türk ekonomisini 2001 yılındaki krizden bu yana “en kırılgan” hale getirdiğini öne sürdü.



Pazar günlerinde İngiltere’de yayınlanan The Observer gazetesi, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz’in başkanlığını yaptığı, ünlü iktisatçılardan oluşan bir BM Komisyonunca küresel kriz ortamında kurtarma programlarını uygulayabilmeleri için Batı’nın yoksul ülkelere yönelik yardımının. yüzde 20’ye kadar artırılmasını istediğine dikkat çektiği geniş haberinde Türkiye de üzerinde duruldu.



Gazete, Stiglitz Komisyonu’nun gelişmekte olan ülkelerin unutulmaması çağrısını yaptığı sırada bir IMF heyetinin Türkiye’ye geldiğine işaret ettiği haberinde IMF’nin Türkiye ile “Krizin başlamasından bu yana yükselen ülkeler arasında en büyük kurtarma olması beklenen anlaşmanın koşullarının müzakere edileceği”ni yazdı. Gazete şöyle devam etti:



“Kasım gibi kısa bir süre öncesine kadar Ankara, IMF’den yardıma ihtiyacı olmayacağında ısrar ediyordu. Ancak kredi piyasalarındaki kısıtlığının küresel ticaretteki düşüş ile körüklenmesinin etkisi ile merkezi Washington’da bulunan kredi kurumu ile müzakere açmak zorunda kaldı. Analistler, kredinin 25 milyar dolara kadar çıkabileceğini söylüyorlar, bu da, krizin, başlamasından bu yana IMF için total maliyetini 70 milyar dolara yakın bir düzeye çıkartır.”



The Observer, haberinde Economist Intelligence Unit’in Türkiye uzmanı Robert O’Daly’nin görüşlerine de yer verdi. O’Daly, geçen Eylül ayında Lehman Brothers’in çöküşünü izleyen, dünya çapındaki güvendeki düşüşün, Türk ekonomisini 2001 yılındaki krizden bu yana “en kırılgan” hale getirdiğini öne sürdü.