-OBRUK BARAJINDA BABA VE OĞLU BOĞULDU ÇORUM (A.A) - 18.07.2011 - Çorum'un Oğuzlar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Obruk barajında baba ve oğlu boğuldu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ailesi ile piknik yapmak için Obruk barajının kıyısına gelen Ali Çakal, oğlu Ahmet Çakal'ın (10) baraja girdiğini gördü. Yüzme bilmeyen oğlunun çırpınışları üzerine baraja atlayan baba Ali Çakal (33) aile fertlerinin bakışları arasında oğlu ile birlikte boğuldu. Baba ve oğlunun cansız bedenlerini Çorum'dan gelen emniyete ait dalgıçlar Obruk barajından çıkardı.