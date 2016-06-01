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Spor

Obrodovic'e tükürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan taraftar serbest bırakıldı

Yaşanan olay sonrası Oğuz B.'nin çok sayıda tehdit mesajı aldığı öğrenildi

01 Haziran 2016 14:16

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Spor Toto Basketbol Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'e tükürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Oğuz B., Emniyet'teki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Adli Büro ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda, Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic'e Oğuz B. adlı kişinin tükürdüğü tespit edildi. Zanlının Okmeydanı'ndaki işyerine giden ekipler, Oğuz B.'yi gözaltına alarak Üsküdar'da bulunan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Zanlı, burada verdiği ifadesinin ardından, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Zanlı: Hocaya tükürmedim

Emniyet'ten çıkarılan zanlı Oğuz B., “Hocaya, kimseye tükürmedim. Sadece, '10 maçtır yenemiyorsunuz, ne zaman yeneceksiniz?' dedim. Sadece olaylar böyle gelişti. Sosyal medyada büyüttüler" dedi.

Tehdit mesajı almış

Öte yandan, yaşanan olay sonrası Oğuz B.'nin çok sayıda tehdit mesajı aldığı öğrenildi.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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