Obradovic'in sözleşmesi uzatılıyor

2 milyon Euro'luk yıllık geliri ile Avrupa'nın en fazla kazanan koçu olan Zeljko Obradovic, 2+1 yılda daha Fenerbahçe'nin başında kalacak.

Resmiyet kazanmayan yeni anlaşmaya göre Obradovic'in ücretinde bir değişiklik olmayacak. Euroleague'de Final Four için prim istemeyen Zeljko Obradovic, şampiyonluk halinde ise 1 milyon Euro'luk primin sahibi olacağı iddia edildi.

2013 yaz başında Fenerbahçe'nin başına geçen Zeljko Obradovic, Euroleague'de arka arkaya son 16, Final Four ve finale çıkma başarıları göstermişti.