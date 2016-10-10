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Spor

Obradovic'in sözleşmesi uzatılıyor

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in, kulüp ile olan kontratını 2+1 yıl daha uzatması bekleniyor

10 Ekim 2016 13:23

2 milyon Euro'luk yıllık geliri ile Avrupa'nın en fazla kazanan koçu olan Zeljko Obradovic, 2+1 yılda daha Fenerbahçe'nin başında kalacak.

Resmiyet kazanmayan yeni anlaşmaya göre Obradovic'in ücretinde bir değişiklik olmayacak. Euroleague'de Final Four için prim istemeyen Zeljko Obradovic, şampiyonluk halinde ise 1 milyon Euro'luk primin sahibi olacağı iddia edildi.

2013 yaz başında Fenerbahçe'nin başına geçen Zeljko Obradovic, Euroleague'de arka arkaya son 16, Final Four ve finale çıkma başarıları göstermişti.

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