Obradovic'in öğrencileri düşüşte

Ligde son iki sezonda Dörtlü Final oynama başarısı gösteren tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, son iki maçta istediği sonuçları alamadı.

Play-off'u garantilemesine rağmen ilk 4 için mücadelesi verdiği ligde hafta içi oynanan iki maçı da kaybeden Fenerbahçe, elinde olan ciddi bir avantajı yitirdi.

En büyük rakipler Panathinaikos Superfoods ve Baskonia

Ligde 28 maçta 17 kez kazanan Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile aynı puana sahip olan ve ikili averajla rakibinin önünde yer alan sarı-lacivertlileri, Anadolu Efes, Baskonia ve Kızılyıldız MTS birer galibiyet geriden takip ediyor.

Gelecek hafta lider Real Madrid'e konuk olacak Fenerbahçe, bu maçı da kaybetmesi durumunda ilk 4'e yer alma şansını büyük ölçüde kaybedecek. Sarı-lacivertliler, son hafta ise sahasında play-off iddiası kalmayan Barcelona Lassa'yı konuk edecek.

Fenerbahçe, kalan iki maçını da kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan normal sezonu ilk 4 içinde bitirecek.

Ligde 4. sıranın bir başka adayı Baskonia ise rakiplerine oranla daha rahat maçlara çıkacak. Ligin 29. haftasında Galatasaray Odeabank'a konuk olacak İspanyol temsilcisi, son hafta sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i misafir edecek.

Fenerbahçe, olası bir puan eşitliğinde ikili averajda Panathinaikos Superfoods'un önünde, Baskonia'nın ise gerisinde bulunuyor. Bu 3 takımın aynı galibiyet sayısına ulaşması durumunda devre girecek üçlü averaj sonunda Fenerbahçe, iki rakibinin de gerisinde kalacak.

Üst sıralarda yer alma yarışının çekişmeli geçtiği ligde 30 hafta sonunda 4 ila 8. sıra arasındaki takımları 5'li averaj bile belirleyebilir. Kızılyıldız ve Anadolu Efes'in kalan haftalarda alacağı skorlara göre söz konusu 5 takım da sezonu 18'er galibiyetle tamamlayabilir.