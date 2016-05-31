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Spor

Obradovic'e tüküren taraftar: Ona geldiği için üzgünüm

Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, Obradovic'e tükürmek niyetinde olmadığını söyledi

31 Mayıs 2016 21:03

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan basketbol maçında Zeljko Obradovic'in yüzüne tüküren taraftar gözaltına alındı. Zanlı ilk ifadesinde, "Özür dilemek için yanına gidecektim ama ulaşamadım" dedi.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü maç sonrası yaptığı incelemeler sırasında, Obradovic'in yüzüne tükürdüğü söylenen ve Galatasaray tribününde oturan 25 yaşındaki O.B.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

31 yaşındaki O.B. Bayrampaşa'daki evinde gözaltına alındı. Zanlının, kamera görüntüleri izlenerek tespit edildiği öğrenildi.

 

"Özür dileyecektim ama ulaşamadık"

 

Üsküdar'da bulunan Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürülen O.B.'nin, ilk sorgusunda, "Amacım antrenöre tükürmek değildi. Ona geldiği için çok üzüldüm. Maçtan sonra yanına gidip özür dileyecektim, ama ulaşamadım" dediği belirtildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Koçu Zeljko Obradovic'e şikayetçi olup olmadığı da sorulacak. 

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