T24 LogoT24 Logo
Spor

Obradovic, Yunanistan basının manşetlerinde

Fenebahçe'nin Panathinaikos'u 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.

21 Nisan 2017 17:13

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Panathinaikos Superfoods takımını 80-75 yenerek play-off serisinde 2-0 öne geçmesi Yunan medyasında geniş biçimde yer aldı.

Kathimerini gazetesi, "Obradovic, OAKA kalesini yıktı" başlığını kullandığı haberinde, Fenerbahçe'nin üst üste üçüncü kez dörtlü finale yükselmeye sadece bir adım uzaklıkta bulunduğunu belirtti.

Haberde, Obradovic'in takımının OAKA Arena'daki atmosferden etkilenmediğine vurgu yapılarak, "Panathinaikos, ilk turdaki 15 maçta 14 galibiyet aldığı 'kalesinde' 48 saatte iki kez mağlup oldu." ifadeleri kullanıldı.

 

"Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü"

 

Sportday gazetesi ise, Obradovic'in takımını çok iyi hazırladığı vurgulanarak, "Obrodovic, ona gönül vermiş 'yeşilleri' üzdü." başlığıyla haberi duyurdu.

Proto Thema gazetesi de haberinde, play-off mücadelelerinde ilk iki maçı kaybeden takımların, hiç dörtlü finale çıkamadığına işaret ederek, "Panathinaikos'un turu geçmesi çok zor hale geldi." yorumuna yer verdi.

ETİKETLER

ObradovicFenerbahçebasketbolPanathinaikos

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24